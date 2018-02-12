Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
114822
ALTIN
161.881
DOLAR
3.8007
STERLİN
5.2543
EURO
4.6624

Yunanistan anlaşmadan şikayetçi

Yunanistan Mülteciler Dairesi'nin eski başkanı Maria Stavropoulou, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki mülteci anlaşmasının Yunanistan'ın üzerindeki yükü hafifletemeye yetmediğini söyledi.

12 Şubat 2018 Pazartesi 15:53
Yunanistan anlaşmadan şikayetçi

Stavropoulou, ''Yunanistan'a gelen sığınmacılardan yalnızca yüzde 16'sının Türkiye'ye gönderilebildiğini, bunlar arasında da gönüllü olarak ülkelerine geri dönmek isteyenlerle sığınma başvurusunu geri çekenlerin bulunduğunu'' söyledi.

Yunanistan Mülteci Dairesi'nin 2 bin 200 Suriyeli'yi Türkiye'ye gönderme kararı aldığını belirten Stavropoulou, bu sığınmacılardan bir kısmının da karara itiraz ettiğini ve ''sürecin oldukça yavaş işlediğini'' anlattı.

Görevinden kısa bir süre önce ayrılan Stavropoulou, Yunanistan'ın ülkeye ayak basmış sığınmacıları AB düzenlemelerinden dolayı sınır dışı etmesinin kolay olmadığının altını çizdi.

AB yetkilileri ise 2016'da Türkiye ile AB arasında imzalanan ve özellikle Yunanistan gibi AB ülkelerinin üzerindeki sığınmacı yükünü hafifletmeyi ve kaçak geçişleri azaltmayı amaçlayan anlaşmanın ilerlediği görüşünde.

AB Komisyonu Göç, İçişleri ve Vatandaşlık Komiseri Dimitris Avramopoulos, geçen Kasım ayında yaptığı açıklamada Yunanistan kaynaklı zorluklara rağmen anlaşmanın işlediğini söylemişti.

DIŞ HABERLER

Anahtar Kelimeler:
YunanistanABTürkiyeMülteci
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
25 milyon tavuk itlaf edildi
25 milyon tavuk itlaf edildi
Mısır'ın Sina operasyonu devam ediyor
Mısır'ın Sina operasyonu devam ediyor
Irak'a 88 milyar dolar gerek
Irak'a 88 milyar dolar gerek
Fransa'dan kritik Cezayir kararı
Fransa'dan kritik Cezayir kararı
ABD kamuoyu, YPG ile iş birliğinin farkında mı?
ABD kamuoyu, YPG ile iş birliğinin farkında mı?
'Yeni bir Çanakkale'den geçiyoruz'
'Yeni bir Çanakkale'den geçiyoruz'
Mart'ta kritik Suriye zirvesi!
Mart'ta kritik Suriye zirvesi!
Flaş açıklama! Türkmenleri öldürenler...
Flaş açıklama! Türkmenleri öldürenler...
Almanya Erbil'i su yoluna çevirdi
Almanya Erbil'i su yoluna çevirdi

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim