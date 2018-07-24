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Yunanistan cayır cayır yandı

Pazartesi günü Batı Attika ile Korinthos arasındaki Kineta bölgesinde çıkan orman yangını meskun bölgelere sıçraması sonucu büyük bir felakete dönüştü. Başkent Atina yakınlarında çıkan yangında ölenlerin sayısı 60'ı geçti. Ülkede 3 günlük yas ilan edildi 

24 Temmuz 2018 Salı 14:54
Yunanistan cayır cayır yandı

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki ormanlık alanlarda çıkan yangınların meskun bölgelere sıçraması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 60'ı aştı. Atina'nın kuzeydoğusundaki Rafina ve Penteli civarındaki ormanlık alanlarda başlayan ve meskun bölgelere sıçrayan yangın, büyük oranda kontrol altına alınırken, arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Rafina Belediye Başkanı Evangelos Bournous, SKAI televizyonuna yaptığı açıklamada, elindeki bilgilere göre yangında yaşamını yitirenlerin sayısının 60'ı aştığını söyledi. Ölenlerden bazılarının evlerinde ve araçlarında mahsur kalarak, bazılarının da yangından kaçmak için girdikleri denizde boğularak öldükleri kaydedildi.

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Dimitris Canakopoulos, yaptığı açıklamada, yangında 16'sı çocuk 156 kişinin yaralandığını, 11 kişinin durumunun ise ciddiyetini koruduğunu ifade etti. Emniyet birimlerine gelen kayıp başvuruları sebebiyle ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Bu arada ülkede üç günlük yas ilan edildi. Yunanistan Meclisi Başkanı Nikos Voutsis'in kararıyla yangın felaketi sebebiyle mecliste bayraklar yarıya indirilmişti.

Çavuşoğlu'na teşekkür

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na yangın felaketi için verdiği başsağlığı mesajı dolayısıyla teşekkür etti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na ve Eski Yugoslavya Cumhuriyeti Makedonya (FYROM) Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov'a Attiki'deki yangında söndürme uçaklarını göndermeyi teklif ederek verdikleri acil tepkiden dolayı samimi teşekkürlerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.

Önceki gün öğleden sonra Atina'ya yaklaşık 20 kilometre mesafedeki ormanlık alanda çıkan yangınlar, şiddetli ve yön değiştiren rüzgar nedeniyle hızla yayılarak geniş bir bölgeyi etkisine almıştı. Yangın dolayısıyla Atina'nın da içinde olduğu Attiki bölgesinin bazı kesimlerinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmişti.
AA

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