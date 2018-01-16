Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
113832
ALTIN
162.954
DOLAR
3.7983
STERLİN
5.2243
EURO
4.6421

Yunanistan'da protesto

Yunanistan'da yeni grev yasasına karşı düzenlenen genel grev kamusal hayatı felce uğrattı.

16 Ocak 2018 Salı 13:09
12 Okunma
Yunanistan'da protesto

Grev yapma hakkının kısıtlanmasını protesto amacıyla başlatılan grev nedeniyle başkent Atina'da trafik tıkandı, hava trafiğinde de aksamalar oldu.

Yeni yasaya karşı grevin yanı sıra protesto gösterileri de düzenlendi. Parlamento önünde düzenlenen eylemde göstericilerle polisle çatıştı. Göstericiler polise taş atarken polis de göz yaşartıcı gaz kullandı.

Resmi verilere göre Atina'daki protesto gösterisine yaklaşık 6 bin kişi katıldı. Yunan parlamentosunda kabul edilen ve grevi zorlaştıran yeni yasa, grev ilan edilebilmesi için gerekli oy sayısını artırıyor.

Parlamentadaki yasa görüşmeleri sırasında dün akşam bir konuşma yapan Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras ise grev hakkının kısıtlandığı iddialarını reddetti. Bunun "utanmazca yalan" bir iddia olduğunu savunan Tsipras "Bu hükümet grevleri ne yasaklıyor ne de grev hakkını tehdit ediyor” dedi.

Yunanistan'da 2010 yılından bu yana uluslararası kreditörlerin şartlarını protesto amacıyla 50 dolayında genel grev ilan edildi. Kemer sıkma önlemleri öngören yasalar Yunanistan'a yardım programındaki kredilerin serbest bırakılabilmesi için çıkarıldı.

Yunanistan'a mali yardım programı Ağustos ayında sona eriyor. Atina hükümeti borç yapılandırılmasında kullanacağı kredileri sermaye piyasasından temin edebilmeyi umuyor.

DIŞ HABERLER

Anahtar Kelimeler:
YunanistanGrev
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İngiliz Times: 'Erdoğan ateşle oynuyor'
İngiliz Times: 'Erdoğan ateşle oynuyor'
Sırp lider öldürüldü
Sırp lider öldürüldü
ABD askerini Suriye'den çeksin
ABD askerini Suriye'den çeksin
Batı Şeria'da Filistinlilere müdahale
Batı Şeria'da Filistinlilere müdahale
İsrail Hindistan'a uzandı
İsrail Hindistan'a uzandı
ABD'nin hedefinde Türkiye ve Suriye var
ABD'nin hedefinde Türkiye ve Suriye var
Lübnan'da patlama
Lübnan'da patlama
Telegram'a erişim yasağı kalktı
Telegram'a erişim yasağı kalktı
Suud Yemen'e yeniden saldırdı
Suud Yemen'e yeniden saldırdı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim