Yunanistan'da protesto

Grev yapma hakkının kısıtlanmasını protesto amacıyla başlatılan grev nedeniyle başkent Atina'da trafik tıkandı, hava trafiğinde de aksamalar oldu.

Yeni yasaya karşı grevin yanı sıra protesto gösterileri de düzenlendi. Parlamento önünde düzenlenen eylemde göstericilerle polisle çatıştı. Göstericiler polise taş atarken polis de göz yaşartıcı gaz kullandı.

Resmi verilere göre Atina'daki protesto gösterisine yaklaşık 6 bin kişi katıldı. Yunan parlamentosunda kabul edilen ve grevi zorlaştıran yeni yasa, grev ilan edilebilmesi için gerekli oy sayısını artırıyor.

Parlamentadaki yasa görüşmeleri sırasında dün akşam bir konuşma yapan Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras ise grev hakkının kısıtlandığı iddialarını reddetti. Bunun "utanmazca yalan" bir iddia olduğunu savunan Tsipras "Bu hükümet grevleri ne yasaklıyor ne de grev hakkını tehdit ediyor” dedi.

Yunanistan'da 2010 yılından bu yana uluslararası kreditörlerin şartlarını protesto amacıyla 50 dolayında genel grev ilan edildi. Kemer sıkma önlemleri öngören yasalar Yunanistan'a yardım programındaki kredilerin serbest bırakılabilmesi için çıkarıldı.

Yunanistan'a mali yardım programı Ağustos ayında sona eriyor. Atina hükümeti borç yapılandırılmasında kullanacağı kredileri sermaye piyasasından temin edebilmeyi umuyor.

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