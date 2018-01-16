Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
114418
ALTIN
163.268
DOLAR
3.8030
STERLİN
5.2296
EURO
4.6507

Yunanistan'dan darbeci asker kararı

Yunanistan'da mahkeme, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası sığınma talebinde bulunan darbeci askerin gözaltına alınmasına ilişkin itirazı reddetti.

16 Ocak 2018 Salı 16:50
79 Okunma
Yunanistan'dan darbeci asker kararı

Atina'daki İlk Derece İdari Mahkemesi, geçen hafta sığınma hakkının askıya alınmasının ardından tekrar gözaltına alınan Süleyman Özkaynakçı'nın serbest bırakılması için avukatları tarafından yapılan itirazı reddetti.

Gerekçeli kararda, darbecinin ülkeye yasa dışı yoldan girmesinin "kamu  düzeni ve ulusal güvenliğe tehdit" oluşturduğuna işaret edildi ve gözaltı süresi  için yasal azami süre olan 18 ayın dolmadığı belirtildi.

Yunanistan Bağımsız İltica Komisyonu, Özkaynakçı'nın siyasi iltica  talebini 29 Aralık'ta kabul etmişti.

Serbest kalan Özkaynakçı, hükümetin  yürütmeyi durdurma için yaptığı itirazın kabul edilmesinin ardından iltica hakkı  askıya alınarak tekrar gözaltına alınmıştı. Yunan hükümetinin itirazı 15 Şubat'ta görüşülecek.

HABER MERKEZİ

Son Güncelleme: 17.01.2018 03:00
Anahtar Kelimeler:
DarbeYunanistan15 Temmuz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bağdat ile Erbil ilişkileri yumuşuyor
Bağdat ile Erbil ilişkileri yumuşuyor
İngiliz Times: 'Erdoğan ateşle oynuyor'
İngiliz Times: 'Erdoğan ateşle oynuyor'
Sırp lider öldürüldü
Sırp lider öldürüldü
ABD askerini Suriye'den çeksin
ABD askerini Suriye'den çeksin
Batı Şeria'da Filistinlilere müdahale
Batı Şeria'da Filistinlilere müdahale
İsrail Hindistan'a uzandı
İsrail Hindistan'a uzandı
Yunanistan'da protesto
Yunanistan'da protesto
ABD'nin hedefinde Türkiye ve Suriye var
ABD'nin hedefinde Türkiye ve Suriye var
Lübnan'da patlama
Lübnan'da patlama

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim