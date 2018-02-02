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Yunanistan DHKP-C'li Doğan'ı iade etmiyor

Yunanistan'da mahkeme, geçen yıl Kasım ayında yakalanan ve tutuklu yargılanan terör örgütü DHKP-C üyesi Mehmet Doğan hakkında Türkiye'nin iade talebini kabul etmedi.

02 Şubat 2018 Cuma 14:05
Yunanistan DHKP-C'li Doğan'ı iade etmiyor

 Atina İstinaf Mahkemesi hakimleri, DHKP-C üyesi Mehmet Doğan'a ilişkin Türkiye'nin iade talebine ret kararı verdi. Savcı Efstathia Kapagianni, Fransa tarafından daha önce sanığa iltica hakkı verildiğini anımsatarak, Türkiye'ye iadesinin reddini talep etti.

Kapagianni, sanığın Türkiye'ye iadesi durumunda can güvenliğinin tehlikede olabileceğini savundu. Mahkeme, savcının mütalaası yönünde karar vererek, iade talebini kabul etmedi.

Öte yandan diğer örgüt üyesi Şadi Naci Özpolat hakkındaki davanın duruşması 6 Şubat'ta görülecek. Türkiye, Özpolat ve diğer örgüt üyesi Hazal Seçer'in de iadesini talep ediyor. G

eçen yıl kasım ayı sonunda Atina'da üç hücre evine düzenlenen  operasyonla yakalanan 9 DHKP-C üyesi, "patlayıcı madde ve silah bulundurmak",  "terör örgütü üyesi olmak" ve "sahte belge bulundurmak" suçlamalarıyla  tutuklanarak mahkemeye sevk edilmişti.

Terörle mücadele ekiplerinin operasyonunda, bomba yapımında kullanılan  malzemeler, patlayıcı madde ve sahte kimlik belgeleri de ele geçirilmişti.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
DHKP-CTeröristAtinaYunanistan
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