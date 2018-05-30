Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
103869
ALTIN
187.816
DOLAR
4.4730
STERLİN
5.9580
EURO
5.2167

Yunanistan grevde

Yunanistan'da kemer sıkma önlemleri ve hükümetin ekonomi politikalarına karşı gidilen genel grev nedeniyle ülkede kamu hizmetleri aksarken, ulaşımda zorluklar yaşanıyor

30 Mayıs 2018 Çarşamba 17:35
Yunanistan grevde

Çatı sendikalar, Yunanistan Kamu Çalışanları Federasyonu (ADEDY), İşçi Sendikaları Genel Konfederasyonu (GSEE) ve Mücadeleci İşçi Kolları Birliğinin (PAME) çağrısıyla greve gidilirken, başkent Atina ve Selanik'te gösteriler planlanıyor.

Hava kontrolörlerinin öğle saatlerinde 3 saatlik iş bırakma eylemi nedeniyle Atina Eleftherios Venizelos Uluslararası Havalimanı'nda onlarca uçuşta iptal ve ertelemeler gerçekleşti. Ülkedeki ilk ve orta öğretim kurumları kapalı olacak. Hastanelerde ise sadece acil servisler hizmet verecek.

Demir yolu ve liman işçilerinin 24 saatlik greve gitme kararı nedeniyle ülkede tren ve özellikle adalar ile ana karayı bağlayan deniz seferleri tamamen iptal edildi.

Atina'da ise otobüs ve troleybüsler hizmet vermeyecek. Öte yandan, gazetecilerin greve katılımı nedeniyle televizyonlarda haber bültenleri yayınlanmazken, yarın gazeteler çıkmayacak. Yunanistan ve kreditörleri arasında ağustosta sona erecek kurtarma paketi programı kapsamında bulunan 2019 ve 2020 yılları için emeklilik maaşlarında yeni kesintiler ve vergi artışları, büyük tepki çekiyor.

AA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İran'dan ABD'ye dava misillemesi
İran'dan ABD'ye dava misillemesi
Avusturya'dan serbest dolaşım açıklaması
Avusturya'dan serbest dolaşım açıklaması
İsrailli Bakandan suikast çağrısı
İsrailli Bakandan suikast çağrısı
ABD'ye Çin'den çağrı
ABD'ye Çin'den çağrı
Lavrov: Yabancı silahlı güçler çıkmalı
Lavrov: Yabancı silahlı güçler çıkmalı
İran, Büyük İsrail'i engelliyor
İran, Büyük İsrail'i engelliyor
ABD’nin kırmızı çizgileri silindi
ABD’nin kırmızı çizgileri silindi
İtalya’da siyasi kriz büyüyor
İtalya’da siyasi kriz büyüyor
Türklere ayrımcılık utanç verici
Türklere ayrımcılık utanç verici
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim