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Yunanistan Lozan'ı takmadı

Batı Trakya Türkleri'nin Lozan Antlaşması'yla garanti altına alınan yasal hakları, yeni bir yasal düzenlemeyle elinden alınarak, müftünün yetkileri kırpıltı.

11 Ocak 2018 Perşembe 15:20
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Yunanistan Lozan'ı takmadı

Yunanistan'da, Batı Trakya Müslüman Türk azınlık mensuplarıyla ilgili durumlarda İslami kuralların yanı sıra Yunanistan Medeni Hukukunun da kullanılmasını mümkün kılan yasal düzenlemeye tepkiler büyüyor.

Yunanistan'da, Batı Trakya Müslüman Türk azınlık mensuplarıyla ilgili miras, evlenme ve boşanma gibi konularda İslami kuralların yanı sıra Yunanistan Medeni Kanununun da geçerli olması yönünde hazırlanarak meclisten geçen yasal düzenleme Batı Trakya'da tepkilere neden oldu.

Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve Gümülcine seçilmiş müftüsü İbrahim Şerif, söz konusu yasal düzenlemeyi azınlık hakları açısından olumsuz bir gelişme olarak değerlendirdi.

Yeni kanunla "azınlığın anlaşmalarla belirlenmiş haklarının hukuk yoluyla planlı şekilde elinden alındığını" ifade eden Şerif, "Kaybeden yine azınlık oldu." yorumunda bulundu.

Yeni kanunun meclisten geçtiği şekilde müftü seçimi konusunda da soru işaretleri yarattığını belirten Şerif, "Diğer taraftan, bu yasanın uygulanmasının devamında, müftülere yargı yetkisi bir şekilde tanındığı gerekçesiyle müftü seçimi de yapılmayabilir. Bu durum, hukuka ve anlaşmalara aykırıdır. Dolayısıyla, mecliste onaylanan bu yasal düzenlemeyle azınlığın Lozan Antlaşması'yla da bağlantısı bulunan yasal bir hakkı elinden alınmış oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Rodop Milletvekili Avukat İlhan Ahmet yeni kanunda, "eşler arasında anlaşmazlık durumunda yetkili makamın medeni hukuk olarak öngörülmesinin, müftülerin yetkilerinin kırpılması anlamına geldiğini" ifade etti.

DIŞ HABERLER

Anahtar Kelimeler:
YunanistanBatı TrakyaMüftüTürkiyeLozanAzınlıkTürk
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