Yüz binlerce Iraklının 'katili' öldü

ABD'de Cumhuriyetçi Parti'nin önde gelen siyasetçilerinden olan ve partisinin bir dönem başkan adayı olarak Barack Obama'ya karşı yarışan Senatör John McCain, Cumartesi günü 81 yaşında hayatını kaybetti.

McCain, Temmuz 2017'de beyin tümörü teşhisi konulmasından sonra kanser tedavisi görmeye başlamıştı. Cuma günü ailesi, McCain'in kanser tedavisine son verilmesini istediğini ve ailesiyle vakit geçirmek istediğini açıklamıştı.

Ailesi, McCain'in Cumartesi günü hayatını kaybettiğini duyurdu. Başkan adaylığı döneminde McCain'e karşı yarışıp ABD Başkanı olan Demokrat Barack Obama, taziye mesajında 'McCain ile tüm farklılıklarına rağmen, Amerikalı ve göçmen nesillerin mücadele ettiği, savunduğu ve uğruna kayıplar verdiği ortak bir bağlılıkları' olduğunu söyledi.

Eski Başkan Yardımcısı ve McCain'in uzun dönem arkadaşı ve siyasi rakibi olan Joe Biden da "McCain'in Amerika üzerindeki etkisi sona ermedi" dedi.

Vietnam’da savaş esiri oldu

Eski bir donanma pilotu olan McCain, Temmuz 1967'de ölümden dönmüştü. Bulunduğu geminin yakıt tankı yanında patlayan bir bomba sonucu çıkan yangın, gemideki 134 kişinin ölümüne yol açmıştı. Bundan 3 ay sonra McCain'in uçağı Vietnam’ın başkenti Hanoi'de vurulmuş, 1973'e kadar savaş esiri olarak tutulmuştu.

1973'te serbest bırakıldıktan sonra ülkesine döndü ve erken emeklilik teklifini reddederek 1981'e kadar donanmanın Senato irtibat subayı olarak çalıştı. O yıl Arizona'ya taşınan McCain burada siyasi kariyerine başladı ve 1982'deki seçimde eyaleti Senato'da temsil etme hakkını kazandı.

Irak ve Suriye savaşını destekledi

Irak Savaşı'nın en büyük destekçilerinden biri olan McCain, ülkeye gönderilen asker sayısının artırılmasını da istiyordu. Senato Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı olarak dış politika ve askeri politikalar konusunda şahin tutumuyla bilinen McCain, Obama'ya karşı yarıştığı dönemde askeri konulardaki uzmanlığının rakibinden çok daha fazla olduğunu, bu nedenle daha iyi bir başkomutan olacağını söylüyordu.McCain ayrıca Suriye'deki silahlı grupları Esad’a karşı da destekliyordu.

2013 yılında Amerikan medyasına konuşan bir muhalif lider, McCain'in Türkiye - Suriye sınırını geçerek bölgedeki silahlı gruplarla görüştüğünü söylemişti.McCain'in bu ziyaretinden fotoğrafların ortaya çıkmasının ardından Suriye hükümeti, McCain'i ülkeye yasa dışı yollardan girerek yasaları ihlal etmekle suçlamıştı.

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