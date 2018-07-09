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'Yüzyılın Anlaşması'na ret

Filistin Başbakanı Mahmut Abbas, 'çıkarlarımıza uygun değil' diyerek, ABD'nin İsrail ile birlikte oluşturduğu ve adına 'Yüzyılın Anlaşması' dediği yeni Filistin planını reddetti

09 Temmuz 2018 Pazartesi 16:26
'Yüzyılın Anlaşması'na ret

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD yönetiminin, İsrail ile Filistin arasındaki barış müzakerelerinin yeniden başlatılması için hazırlamaya devam ettiği "Yüzyılın Anlaşması" adı verilen plana, Arap liderlerin de karşı olduğunu söyledi. Fetih hareketinin Ramallah'taki Merkezi Komite Toplantısı'nın açılışında konuşan Abbas, "Yüzyılın Anlaşması" adı verilen planın kabul edilmeyeceğini belirtti.

"Arap kardeşlerimiz bize, Yüzyılın Anlaşması'na karşı olduklarını söyledi" diyen Abbas, Avrupa, Asya ve Afrika'daki bazı ülkelerin de anlaşmanın kabul edilmesinin mümkün olmadığını ifade etmeye başladıklarını dile getirdi.

Konuşmasında Hamas'a, Filistin uzlaşı hükümetinin Gazze'de çalışabilmesi için yaptığı çağrıyı yineleyen Abbas, Mısır tarafına, "Hamas, uzlaşı isterse ya Gazze'deki her şeyi bize devreder, sorumluluğu alırız ya da teslim etmez, bütün sorumluluk onda kalır" mesajını ilettiklerini aktardı.

Asıl konuya yer verilmiyor

Filistin yönetiminin, tutuklular ile şehit ailelerine ayrılan ödeneği vermeye devam ettiğini belirten Abbas, İsrail meclisinin, ödeneğin kesilmesini öngören yasasına işaret ederek, "Bekliyoruz ve gözlemliyoruz. Çıkarlarımıza uygun adımları atacağız. Ödenek konusuna kimsenin karışmasına izin vermeyeceğiz.

Bunlar bizim şehitlerimiz, yaralılarımız, hapislerde tutulan vatandaşlarımız. Onlara ödeme yapmaya devam edeceğiz. 1965'ten bu yana biz bu ödemeyi yapıyoruz" diye konuştu. Basındaki iddialara göre, Yüzyılın Anlaşması planı, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün İsrail'e bırakılması, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin büyük bölümünün varlığını korumaya devam etmesi gibi şartları içeriyor.

Planda 5.9 milyondan fazla Filistinli mültecinin topraklarına dönmesine izin verilip verilmeyeceği konusuna ise yer verilmediği belirtiliyor. Bu nedenle de plan kabul edilse bile Filistinli mültecilerin topraklarına dönüşüne izin verilmeyeceği yorumları yapılıyor.

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