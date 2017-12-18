Zaharova'dan İngiltere'ye cevap

Daha önce İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson Rusya’yı Sparta ile karşılaştırarak, Rusya’nın kapalı bir ülke olduğunu ve işbirliği yapmanın mümkün olmadığını belirtmişti.

Buna Rusya'dan yanıt geldi. Açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, “Karşılaştırma hiç doğru değil. Rusya Avrupalı ülkelerden farklı olarak hiçbir zaman savaş içerinde olan bir ülke olmadı. İngiltere kadar oligarşinin daha çok olduğu başka bir yer yok. Johnson bu açıklamalarında tabi ki haklı değil. Batının Avrupa kıtasında başlattıkları ve ilerlettikleri anlaşmazlıklar batının kendisini güçsüzleştiriyor ve IŞİD gibi tehditler karşısında onun elini kolunu bağlıyor” dedi.

DIŞ HABERLER