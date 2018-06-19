Zalimler 65 milyonu evinden etti

Irak'tan Suriye'ye, Afganistan'dan Güney Sudan'a dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan çatışma ve krizler, milyonlarca insan için tarif edilemez trajedi ve acıyı beraberinde getiriyor.

Dünyada 65 milyondan fazla insan zulüm, çatışma, şiddet ya da insan hakları ihlalleri sebebiyle yerlerinden edilmiş durumda.

Türkiye ilk sırada

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin (BMMYK), Nisan ayında yayımladığı verilere göre, Türkiye'de yaklaşık 3.6 milyon Suriyeli, 169 bin Afgan, 143 bin Iraklı, 35 bin İranlı, 4 bin 800 Somalili ve diğer uyruklardan 10 bin 800 olmak üzere yaklaşık 3.9 milyon sığınmacı bulunuyor.

Türkiye, koruma talep eden kişilere ev sahipliği yapan ülkeler sıralamasında en önde geliyor. Türkiye'deki en büyük sığınmacı grubu oluşturan Suriyeliler, daha çok İstanbul, Şanlıurfa, Hatay, Gaziantep, Mersin, Adana ve Kilis'te yaşıyor.

5.6 Suriyeli yurdundan oldu

Suriye'de 2011'de başlayan iç savaş, dünyadaki en büyük mülteci krizine sebep olmaya devam ederken komşu ülkelerde uzayan bir sürgün hayatı yaşamak zorunda kalan Suriyeli mülteci sayısı 5.6 milyonu geçti.

Türkiye'deki yaklaşık 3.6 milyon Suriyeli sığınmacının büyük çoğunluğu kampların dışında, kentsel ya da yarı kentsel alanlarda yaşıyor ve buradaki sığınmacıların çoğunluğunu çocuklarla kadınlar oluşturuyor.

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Türkiye'deki sığınmacıların durumu hakkında yaptığı açıklamada, Türkiye'nin mültecilere sağladığı kamu hizmetlerinin kalitesinden övgüyle söz ederek, "Türkiye'nin mültecileri sosyal hayata dahil etme politikası küresel çapta örnek bir model" değerlendirmesinde bulunmuştu.

AA