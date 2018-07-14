Zirve öncesi hava bozuldu

Washington'un kararına tepki gösteren Rus Dışişleri, Rus askeri istihbaratının (GRU) 12 üyesine yönelik suçlamalarla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın pazartesi günü gerçekleştireceği zirve öncesinde atmosferi bozmanın amaçlandığına dikkat çekti. 12 GRU üyesi hakkında seçim kampanyalarını hacklemekten iddianame açıklanmasını 'utanç komedisi' olarak niteleyen bakanlık, "Ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin normalleşmesine karşı çıkan ve iki yıldır açıkça iftira atan ABD'nin etkili siyasi güçleri, çabucak unutacakları yeni 'emzikten' maksimum fayda elde etmek için aceleci davranıyor" ifadelerini kullandı.

Federal Büyük Jüri'nin özel savcı Robert Mueller tarafından yürütülen Rusya'nın 2016 başkanlık seçimlerini etkilediği iddialarına ilişkin soruşturma hakkındaki kararı dün açıklanmıştı. ABD Adalet Bakan Yardımcısı Rod Rosenstein, Rus askeri istihbaratından (GRU) 12 ajana Demokrat Parti'nin idari organı Demokratik Ulusal Komite'yi (DNC) ve Demokrat aday Hillary Clinton'un seçim kampanyasını hackleme suçlaması yöneltildiğini ifade etmişti.

Rus istihbarat üyelerinin hackleme faaliyetlerini 'DCLeaks' ve 'Guccifer 2.0' takma adlı hackerlar vasıtasıyla yönettiğini öne süren Rosenstein, "12 Rus istihbarat görevlisi, ABD Dışişleri Bakanlığı'nda, seçim komisyonunda, seçimlerin yönetimine ilişkin yazımları sağlayan şirketlerde seçim sürecinin idaresi için kullanılan bilgisayarlara hacker saldırısı düzenledi" demişti.

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