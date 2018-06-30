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Zirve öncesi müzakere taktiği

ABD Savunma Bakanlığı'nın Almanya'daki 35 bin askerini çekilmesi seçeneğini değerlendirdiği öne sürüldü

30 Haziran 2018 Cumartesi 15:41
Zirve öncesi müzakere taktiği

Avrupa ise bunun NATO Zirvesi öncesi bir müzakere taktiği olabileceğini düşünüyor. Trump'ın, yıl başında Beyaz Saray'da düzenlenen bir toplantıda, Almanya'da bulunan ABD askerlerinin sayısı karşısında şaşkınlığını dile getirerek, ABD güçlerinin yer değiştirmesi gerektiğini söylediği belirtiliyor. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi ve Savunma Bakanlığı sözcüleri, Savunma Bakanlığı'nın ABD askerlerinin konuşlanması konusunu düzenli olarak incelediğini bildirdi. Bu analizi duyan Avrupalı yetkililer ise fikrin Trump'ın gerçek niyetini mi yansıttığını ya da 11-12 Temmuz'da Brüksel'de düzenlenecek NATO Zirvesi sırasında müzakere taktiğinin bir parçası mı olduğundan emin olmak istiyor.
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