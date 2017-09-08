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14 milyon İranlının hayatı tehlikede

İran’ın Batı Azerbaycan Eyaleti’nde Doğal Afet Sonuçlarıyla Mücadele Merkezi’nin Müdürü Amir Abbas Caferi, Urmiye gölünü kurtarma projesinin 2030’a kadar ekolojik dengeyi sağlamaması durumunda 14 milyon kişinin hayatı için tehlike oluşturacağını açıkladı.

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14 milyon İranlının hayatı tehlikede

İranlı yetkili, daha önce göldeki suların 2023’e kadar eskiden oldukları seviyeye getirilmesi planlandığını, fakat oyuncu Leonardo DiCaprio’nun ve Japon çevre bilimcilerinin söz verdikleri kaynakların hala ödenmemesi nedeniyle hedefe ulaşılamadığını aktardı.

İran Çevre Teşkilatı Kamu Departmanı Müdürü Muhammed Derviş, Sputnik’e verdiği demeçte gölün kurumasının başlıca nedeninin yerli halkın göl sularına ve bitişik arazilere giderek daha fazla ihtiyaç duymaya başlamasından kaynaklandığını belirtti.

Derviş şöyle konuştu: “Son yıllarda gölün kıyısındaki arazilerin tarım amaçlı kullanım alanı 320 binden 680 bin hektara çıkarıldı. 1 hektarın sulanması için 10 bin metreküp suya ihtiyaç var, gölün yükü 3,6 milyar metreküp oldu. Göle dökülen 14 nehirde 72 baraj kurduk. Tüm bunlar Urmiye gölünde su krizine yol açtı, elma bahçelerinde ve üzüm bağlarında çok fazla su tüketimi olduğu için gölün bir kısmı çöle dönüştü. Gölün bir kısmı hala kurumasa da, derinliği fazla olmadığı için kuruma hızlanmaya başladı. Bu yılki kuraklığın da büyük rolü oldu."

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