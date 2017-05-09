Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

15 Filistinliyi gözaltına aldılar

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da 15 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi

Bu haber kez okundu.

15 Filistinliyi gözaltına aldılar
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde 3'ü Hamas mensubu 15 Filistinlinin gözaltına alındığı belirtildi. Gözaltıların El-Halil kenti, Nur Şems Kampı, Ceyus köyü, Takku ve Şeyh Sa'd beldelerinde yoğunlaştığı ifade edildi. Filistin kurumlarının hazırladığı rapora göre, İsrail hapishanelerinde yaklaşık 7 bin Filistinli tutuklu bulunuyor.

İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
15 Filistinliyi Gözaltına Aldılar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100