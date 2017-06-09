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17 ay sonra ilk kez biraraya geldiler

Pakistan ve Hindistan başbakanları, Kazakistan'ın başkenti Astana'daki Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi'nde 17 ay sonra ilk kez bir araya geldi

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17 ay sonra ilk kez biraraya geldiler
Pakistan medyasında yer alan habere göre, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile Pakistan Başbakanı Navaz Şerif, ŞİÖ Zirvesi'nin açılışında el sıkıştı ve iyi dileklerde bulundu. Yerel medyanın, Hint hükümet kaynaklarına dayandırdığı bilgiye göre, Modi kısa görüşmede Şerif'e sağlığının ve ailesinin durumunu sordu. ?Şerif ve Modi en son Aralık 2015'te Paris İklim Zirvesi'nde bir araya gelmişti.

Modi, aynı ay Pakistan'a beklenmedik bir ziyaret gerçekleştirmişti. İki ülke ilişkileri son dönemde Keşmir'de yaşanan olaylar nedeniyle gerilmişti. Hindistan ile Pakistan arasındaki Keşmir Kontrol Hattı'nda iki ülke askerleri arasındaki çatışmalar, Keşmir'deki gerilimin tırmandığı 2016'nın son aylarından bu yana devam ediyor. DIŞ HABERLER
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