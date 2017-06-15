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200 bin sivil evlerine döndü

Irak Göç ve Göçmenler Bakanlığı, Musul'un doğu yakasında güvenliğin tam olarak sağlanmasının ardından yaklaşık 200 bin kişinin evlerine döndüğünü belirtti

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200 bin sivil evlerine döndü
Bakanlık Sözcüsü Nevruz Settar, "Yaklaşık 200 bin sivil, Musul kent merkezinin doğu yakasına döndü. Bu sayı doğu yakasındaki nüfusun yüzde 95'ini oluşturuyor." dedi. Settar, batı yakasında terör örgütü DEAŞ'tan geri alınan bölgelere ise dönüşlerin henüz başlamadığını ifade etti.

Musul'un batı yakasındaki "Şifa Mahallesi" ve "Eski Kent" bölgelerinde ağır sokak çatışmaları devam ediyor. Kentin doğu yakasını ocak ayı sonunda tamamen ele geçiren Irak güçleri, 19 Şubat'tan itibaren batı yakasını kurtarmak için harekete geçmişti. Göç ve Göçmenler Bakanı Casıl el Caf, dün yaptığı açıklamada, Musul'u DEAŞ'tan kurtarma operasyonunun başladığı 17 Ekim'den bu yana yerlerinden olan sivillerin sayısının 690 bine ulaştığını kaydetmişti. AA

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