200 kişi daha açlık grevine başladı

Filistinli Tutukluların Açlık Grevini Takip İçin Basın Komitesi, İsrail'in çeşitli hapishanelerindeki 200 mahkumun daha açlık grevine başladığını duyurdu. Filistinli Tutukluların Açlık Grevini Takip İçin Basın Komitesinden yapılan açıklamaya göre, İsrail'in çeşitli hapishanelerindeki 200 Filistinli daha açlık grevine başlama kararı aldı.



Açıklamada, İsrail'in Nefha, Rimon ve İşil hapishanelerindeki 200 tutuklunun, İsrail Cezaevleri İdaresinin Filistinli tutukluların taleplerine karşılık vermemesi üzerine açlık grevine katılma kararı aldığı belirtildi.

Açlık grevi 35. gününde

Öte yandan, “İsrail'in keyfi uygulamaları ve hak ihlallerine son verilerek, tutukluluk şartlarının iyileştirilmesi” için Filistin direnişinin sembol isimlerinden ve 15 yıldır hapishanede bulunan Mervan Bergusi'nin çağrısıyla, bin 500'den fazla Filistinli tutuklunun 17 Nisan'da başlattığı açlık grevi 35. gününde devam ediyor.



Filistinli mahkumlar, bu eylemleriyle Tel Aviv yönetimi üzerinde “baskı oluşturmaya ve seslerini dünyaya duyurmaya" çalışıyor. Hamas ve İslami Cihad Hareketi gibi diğer tüm Filistinli direniş örgütleri de açlık grevine destek veriyor. Filistin Esirler Cemiyetinin de aralarında olduğu kurumların hazırladığı rapora göre, İsrail hapishanelerinde 481'i işgal altındaki Doğu Kudüs'ten olmak üzere 57'si kadın, 300'ü çocuk yaklaşık 7 bin Filistinli tutuklu bulunuyor. AA