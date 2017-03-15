3 darbeci asker kayıp

To Vima gazetesinin aktardığına göre, Yunanistan'a kaçan Marmaris'teki suikast girişimiyle bağlantılı 3 asker kayıp. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişimine karıştığı iddia edilen Halil Çetin ve Fatih Arık adlı iki komandonun Yunanistan'a kaçtığı ortaya çıkmıştı. To Vima da iddiayı Çetin ve Arık'ın ifadelerine dayandırdı. Darbeci askerlerin ifadesine göre 15 Temmuz sonrası Dedeağaç'tan Yunanistan'a girdiklerinde yanlarında üç asker daha vardı. Askerler, Selanik'ten Atina'ya gitmek üzere otobüse binen 3 komandodan daha sonra hiçbir haber alamadıklarını söyledi. DIŞ HABERLER