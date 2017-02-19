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4 kişi uyuşturucudan idam cezası aldı

Endonezya’da 4 kişi uyuşturucu kaçakçılığından idam cezasına çarptırıldı. Jakarta Post gazetesinin haberine göre, başkent Cakarta’nın batısında bulunan Tangerang kentindeki bölge mahkemesi, uyuşturucu kaçakçılığından suçlu bulunan biri Endonezya üçü Tayvan vatandaşı 4 kişiyi idama mahkum etti

19 Şubat 2017 Pazar 16:58
4 kişi uyuşturucudan idam cezası aldı

Mahkeme, sanıklar için herhangi bir hafifletici neden olmadığını ve suçlarının mahkemece kanıtlandığını açıkladı. Polisin mayıs ayında düzenlediği operasyonlarda, sanıklar 60 kilogram uyuşturucuyla yakalanmıştı. Endonezya hükümeti, uyuşturucuyla mücadelede aldığı sert önlemlerle tanınıyor. Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, 2014 yılında göreve geldiğinden bu yana uyuşturucu kaçakçılığından hüküm giymiş 28 kişi idam edildi. Endonezya'da 2015’te iki Avustralya vatandaşının uyuşturucu kaçakçılığından idam edilmesi, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkileri de durma noktasına getirmişti. AA

  

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4 Kişi Uyuşturucudan Idam Cezası Aldı
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