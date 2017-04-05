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40 milyon kişi heyelan riski altında

Endonezya’da yaşayan 256 milyonluk nüfusun yaklaşık 40 milyonu heyelan riski altında bulunuyor

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40 milyon kişi heyelan riski altında
Endonezya Ulusal Afet Yönetimi Ajansı (BNPB) ülkede heyelana meyilli bölgelerde yaklaşık 40 milyon kişinin yaşadığını belirterek, riskli bölgelerdeki, muhtemel toprak kaymalarına karşı ihtiyatlı olmaları konusunda uyardı. Heyelan riskinin yüksek olduğu bölgelerdeki yerel yönetimlerin halka daha güvenli bölge bulmasına rağmen buralardakilerin yoksulluk ve çoğunluğunun çiftçilikle uğraşması nedeniyle göç etmeyi reddettiğini bildiren BNPB, ülke genelinde heyelan tehlikesine karşı erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesi ve artırılması gerektiğini kaydetti. BNPB, ülkede 2017'nin ilk üç ayında 251 heyelanın meydana geldiğine, heyelanın yılın bu döneminde en sık görülen doğal felaket olduğuna dikkati çekti. Tropikal iklime sahip ve muson yağmurlarının etkisi altında olan Endonezya, yıl genelinde aşırı yağış alıyor. DIŞ HABERLER

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