450 sivil güvenli bölgelere kaçtı

Irak Kızılayında görevli Ayar Rafıd, yaptığı açıklamada, "Son 24 saat içinde Musul'un batı ve güneybatısında yer alan çevre bölgelerden gelen 450 sivil, Irak güvenlik güçleri tarafından karşılandı." dedi. Rafıd, çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan söz konusu sivillerin, kentin doğu yakasındaki güvenli bölgelerde kurulan çadır kamplara yerleştirildiğini aktardı. Birleşmiş Milletler verilerine göre terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul'un batı yakasında yaklaşık 750 bin sivil mahsur durumda bulunuyor. Musul'un doğu yakasında geçen ay kontrolü tamamen ele geçiren Irak güçleri, batı yakasını DEAŞ'tan kurtarmaya yönelik operasyona dün başlamıştı. AA