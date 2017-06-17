5 Ermenistan askeri öldü

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, dünkü çatışmalarda 3 Ermenistan askerinin öldürüldüğü, 2 askerin de kaldırıldıkları hastanede öldüğü belirtildi. Ermenistan'ın sadece 3 askerin ölümünü resmen kabul ettiği kaydedilen açıklamada, "Ayrıca birkaç Ermeni askeri de ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı.



Ermenistan, her zaman olduğu gibi, kamuoyunun itirazlarından endişe ettiği için kayıplarını gizliyor." ifadelerine yer verildi. Dün cephe hattında çıkan çatışmalarda Azerbaycan ordusundan bir askerin şehit olduğu duyurulmuştu. AA