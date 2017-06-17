Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

5 Ermenistan askeri öldü

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında dün yaşanan çatışmalarda Ermenistan ordusundan 5 askerin öldürüldüğü bildirildi

Bu haber kez okundu.

5 Ermenistan askeri öldü
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, dünkü çatışmalarda 3 Ermenistan askerinin öldürüldüğü, 2 askerin de kaldırıldıkları hastanede öldüğü belirtildi. Ermenistan'ın sadece 3 askerin ölümünü resmen kabul ettiği kaydedilen açıklamada, "Ayrıca birkaç Ermeni askeri de ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı.

Ermenistan, her zaman olduğu gibi, kamuoyunun itirazlarından endişe ettiği için kayıplarını gizliyor." ifadelerine yer verildi. Dün cephe hattında çıkan çatışmalarda Azerbaycan ordusundan bir askerin şehit olduğu duyurulmuştu. AA
İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
5 Ermenistan Askeri öldü
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100