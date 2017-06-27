50 milyon 'süper' güvencesiz

Dünyaya 'süper güç' olarak kendini pazaralayan ABD'de, sigortasız insan sayısı 50 milyonu bulabilir.



Beyaz Saray ve Cumhuriyetçi Partinin "Obamacare"in yerine getirmek istediği yeni sağlık sigortası sisteminin 22 milyon Amerikalının daha sigortasız kalmasına yol açabileceği bildirildi.

Hazırlanan raporda, eski Başkan Barack Obama'nın imzasını taşıyan "Düşük Maliyetli Sağlık Sigortası" ya da halk arasındaki adıyla "Obamacare"in iptalini hedefleyen AHCA'nın, ülkedeki sigortasız birey sayısını 2026 itibarıyla 22 milyon daha artırabileceği belirtildi. Mevcut sistem çerçevesinde 2026 itibarıyla yaklaşık 28 milyon Amerikalının sigortasız kalacağını tahmin eden CBO'nun projeksiyonları, AHCA'nın yasalaşması halinde bu sayının 49 milyonun üzerine çıkacağına işaret ediyor.

ABD Kongresinin partiler üstü bürokratik kurumu CBO'nun AHCA'nın bir önceki versiyonu için geçen ayın sonunda yayınladığı rapor ise sigortasız kişi sayısında 2026 itibarıyla yaşanacak artışı 23 milyon olarak öngörmüştü.

AHCA'nın ilk haliyle yeterli desteği bulamaması nedeniyle yapılan değişikliği içeren son versiyon, sigortasız kalacak kişi sayısına ilişkin tahminlerin 1 milyon düşmesini sağladı. Buna karşın sigortasız kişi sayısının 22 milyon daha artmasına karşı çıkan birçok senatörün tasarının Kongrenin üst kanadından geçmesini engelleyeceği tahmin ediliyor.

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