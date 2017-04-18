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'50 sene daha müzakere mi'

Güney Kıbrıs Rum tarafının takvim ve tarih duymak istemediğini belirten KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Takvim ve tarih yok, ama 50 sene daha müzakere mi edeceğiz” diye sordu.

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'50 sene daha müzakere mi'

“Resmi takvim yoksa doğal takvim var” diyen Akıncı, Rum Yönetimi’nin Temmuz ayının ilk yarısında sondaja başlayacağını ilan ettiğini anımsatarak, “Doğu Akdeniz’de anlaşmanın olmadığı bir ortamda kazı yapmak demek, Türk tarafının da benzer davranışlara girmesini teşvik etmek demektir” dedi.

Bunu söylediğinde “bizi tehdit ediyor” denildiğini anımsatan Cumhurbaşkanı Akıncı, “Hayır, tehdit etmiyorum, olacakları söylüyorum ve bunların olmamasını diliyorum” ifadesini kullandı.

Akıncı, “Bize çatışma değil barış ve işbirliği kültürü gerekir. Doğal gaz zenginliklerinde her iki toplumun hakkı ve payı vardır. Bunları ancak barış ve çözüm ortamında işbirliği çerçevesinde su yüzüne çıkarabilir ve yararlanabiliriz. Çözüm ve barışın olmadığı, bir ortamda ancak gerginlik yaşanır. Çözüm için doğal takvim var. Temmuza kadar bir çözümün parametrelerini oluşturabilmemiz gerekir” şeklinde konuştu.

MUHAMMED YASİN ERKOL

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