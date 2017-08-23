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6 Filistinli gözaltına alındı

İsrail askerleri, Batı Şeria'nın farklı yerlerinde 6 Filistinliyi gözaltına aldı

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6 Filistinli gözaltına alındı
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin, "terör faaliyetlerine" karıştıkları iddiasıyla 6 Filistinliyi gözaltına aldığı ifade edildi.

Açıklamada, gözaltıların Nablus kenti, El-Celezun Kampı, Kefr Akab köyü ve El-Halil kentlerinde gerçekleştiği belirtildi. İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te evlere sık sık baskınlar düzenleyerek çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor. Filistin makamlarının resmi verilerine göre, İsrail hapishanelerinde 300'ü çocuk yaklaşık 7 bin Filistinli bulunuyor.
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