6 ülkeden Katar'a yaptırım kararı

Yüzde 85'i yabancı uyruklu yaklaşık 2 milyon nüfuslu Katar, nüfus ve yüzölçümü açısından büyüklüğüne kıyasla çok daha etkin bir ülke. Katar adını ulusal hava yolu şirketi Qatar Airways ve uluslararası haber kanalı El Cezire'nin yanı sıra 2022 Dünya Kupası'nın ev sahibi olması ve dünyanın en ünlü kulüplerinden Barcelona'ya sponsor olmasıyla adını duyurdu.

Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) Abu Dabi'nin ulusal havayolu şirketi Etihad Airways, Doha'ya uçuşları Pazartesi sabahı itibariyle durdurdu. Şirketin Doha'ya günde 4 seferi vardı. Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır da Katar'a uçuşları durdurduklarını ve hava sahalarını Qatar Airways uçaklarına kapattıklarını açıkladı.

Doha üzerinden Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlama iddiasıyla büyüyen Qatar Airways diplomatik ilişkilerin kesilmesinden en zararlı çıkacak kuruluş olabilir. Dubai, Abu Dabi, Riyad ve Kahire'ye uçuşları duracak. Bu her gün onlarca sefer demek... Ayrıca bölgenin geniş kesimlerindeki hava sahalarından yasaklı olmaları da büyük bir sorun yaratacak.

Uçuş rotaları değişmek zorunda kalacak ve uçuşların süreleri kaçınılmaz olarak artacak. Yakıt masraflarının artması dışında, yolcuların memnuniyetsizliği de artacak. Çöl ülkeleri, doğaları gereği gıda yetiştirmekte zorlanıyor. Ve karayoluyla tek girişin Suudi Arabistan sınırı üzerinden olduğu Katar'da gıda güvenliği önemli bir sorun.

Her gün yüzlerce kamyon sınırı geçiyor ve Katar'a gıdanın yüzde 40'ının bu yolla girdiğine inanılıyor. Suudi Arabistan sınırı da kapatacağını açıkladığı için Katar havadan ve denizden gıda ithalatına mecbur kalacak.

HABER MERKEZİ