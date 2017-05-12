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63 bin 300 çocuk tek başına Avrupa'da

Yanlarında ebeveyn ya da yetişkin olmadan savaş ve kriz bölgelerinden Avrupa’ya kaçan çocuk mültecilerin sayısının 63 bin 300 olduğu açıklandı

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63 bin 300 çocuk tek başına Avrupa'da
Avrupa İstatistik Kurumu Eurostat, 2016 yılında savaş ve kriz bölgelerinden Avrupa Birliği ülkelerine sığınan reşit olmayan yaştaki mülteci çocukların sayılarını açıkladı. Eurostat'ın perşembe günü yaptığı açıklamada, 2016 yılında yanlarında ebeveyn ya da her hangi bir yetişkin olmadan Avrupa'ya kaçan reşit olmayan yaştaki mülteci çocukların sayısının 63 bin 300 olarak kayıtlara geçtiği belirtildi.

2016 yılında kayıt altına alınan reşit yaşta olmayan mülteci çocuk sayısının düştüğü, 2015 yılında tek başlarına Avrupa'ya kaçan çocukların sayısının 96 bin olduğu bilgisi verildi. Eurostat yetkililerinin Lüksemburg'da yaptığı açıklamada, 2016 yılında AB ülkelerine sığınan mülteci çocukların yüzde 89'unun erkek çocuğu olduğu ve çocukların yüzde 68'inin 16 ila 17 yaşları arasında olduğu belirtildi. Tek başlarına ülkelerinden kaçan çocukların yüzde 21'inin de 14 ila 15 yaş grubunda olduğu bilgisi verildi.
Açıklamaya göre AB ülkelerine kaçan mülteci çocukların yüzde 38'i Afganistan ve yüzde 19'u da Suriye'den geliyor. Eurostat'ın açıklamasında AB ülkelerine sığınan mülteci çocukların sayısında bir önceki yıla oranla düşüş olduğu kaydedilirken Almanya için durumun farklı olduğu belirtildi. Yanlarında ebeveyn ya da yetişkin olmadan ülkelerinden kaçan reşit olmayan yaştaki mülteci çocukların en fazla sığındığı ülke Almanya oldu. DIŞ HABERLER

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