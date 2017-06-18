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7 ABD askerinin cesedine ulaşıldı

Japonya açıklarında önceki gece bir yük gemisiyle çarpışan USS Fitzgerald destroyerinin su kompartımanında 7 ABD askerinin cesedine ulaşıldı

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7 ABD askerinin cesedine ulaşıldı

Japonya açıklarında önceki gece Filipinler bandıralı ACX Crystal adlı yük gemisiyle çarpışmanın ardından motorları çalışmayan savaş gemisi, başka deniz araçlarının desteğiyle Japonya'nın Yokosuka limanına getirildi.

Çarpışma sonucunda destroyerin kaptanının da aralarında bulunduğu 3 kişi yaralanmış, 7 deniz piyadesinin de kayıp olduğu bildirilmişti. 154 metre uzunluğunda ve 10 bin ton ağırlığındaki USS Fitzgerald'ın 330 mürettebatı bulunuyor.

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7 ABD Askerinin Cesedine Ulaşıldı
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