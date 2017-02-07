97 dev şirketten Trump’ın yasağına çelme

YENİ MESAJ/İSTANBUL

ABD Başkanı Donald Trump’ın mültecilerin ülkeye girişini askıya alan ve nüfusu Müslüman olan 7 ülkenin vatandaşlarının ABD'ye girişini bloke eden kararnamesi, dünya çapında faaliyet gösteren Amerikan şirketlerini ayağa kaldırdı.

Chobani adlı yoğurt markasıyla Amerika’nın gıda devleri arasında yer alan Türkiyeli iş adamı Hamdi Ulukaya da, Trump’ın 'Müslüman yasağı'na karşı en güçlü tepkiyi veren isimlerden biri oldu.

Kurucusu olduğu Tent (Çadır) Vakfı ile iş dünyasını mülteci sorununun çözümü için harekete geçirmek üzere uzun zamandır çalışmalar yürüten Ulukaya, Müslüman mültecilere getirilen vize yasağına hukuki müdahale için Chobani adına 'mahkemenin dostu - amicus curiae' raporuna imza attı.

Raporda Chobani’nin yanı sıra aralarında Airbnb, Apple, Facebook, Foursquare, Google, Microsoft, Netflix, Spotify ve Twitter gibi dünya devlerinin de yer aldığı 97 şirketin imzası bulunuyor.

Ulukaya: Bu benim için şahsi bir mesele





Ulukaya, kararnameye ilişkin büyük endişe duyduğunu ifade ederek, “Bu benim için çok şahsi bir mesele. Bu ülkeye bir şans bulabilme umuduyla gelen bir göçmen olarak, dünyanın dört bir yanında milyonlarca insanın şu an ne hissettiğini çok iyi biliyorum. Ancak bunun da ötesinde, bir Türkiyeli olarak, Müslümanların bu şekilde konumlandırılması beni şahsen çok rahatsız etti. Göçmenler, mülteciler, savaş gazileri ve daha pek çok insan bu şirketlerde omuz omuza çalışıyor. Bu durum, Amerika’nın en iyi tarafını yansıtıyor” dedi.

Chobani fabrikalarında mültecileri istihdam etmeye özen gösteren Ulukaya, herhangi bir çalışanın kararnameden etkilenip etkilenmediğini araştırmak üzere hukuk ve insan kaynakları ekiplerini de görevlendirerek, “Sürecin her anında ve her adımında onların arkasında olacağız” dedi.

Trump’ın yayınladığı kararname ile nüfuslarının çoğunluğunu Müslümanların oluşturduğu Suriye, Irak, İran, Sudan, Suriye, Yemen ve Libya vatandaşlarının ABD’ye girişlerine yeni engeller getirilmiş ancak Seattle kentinde görevli Federal Yargıç James Robart, söz konusu uygulamayı geçici olarak iptal etmişti.

Trump yönetimi bunun üzerine Temyiz için başvurusunda bulundu. San Francisco’daki Temyiz Mahkemesi 9. Dairesi, Trump yönetimi tarafından yapılan talebi kabul etmedi ancak taraflara, kendi tezlerine ilişkin dosyaları Pazartesi günü öğlene kadar sunmaları gerektiğini bildirdi. Tarafların dosyalarını Temyiz Mahkemesi’ne sunmasının ardından, nihai kararın almasının günler sürebileceği belirtiliyor.

Roma hukukundan gelen ve Türkçeye 'mahkemenin dostu' olarak çevrilebilecek amicus curiae kavramı, bir davaya taraf olmayan ve taraflardan biri tarafından bilgisine başvurulmadan hukuki mütalaa, tanıklık ve bilimsel tebliğ gibi yollarla davaya katkıda bulunan kişi/kuruluş anlamına gelir.