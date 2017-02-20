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AB, Avrasya'ya yanaşıyor

Bir araştırmaya göre, AB ile Rusya'nın başını çektiği Avrasya Ekonomik Topluluğu arasındaki yapılacak kapsamlı bir anlaşma, AB'de kişi başına düşen gelirin yıllık 91 avro artmasına neden olacak. Olası bir anlaşmadan en karlı çıkanlar ise Rusya ve Almanya olacak.

20 Şubat 2017 Pazartesi 14:26
AB, Avrasya'ya yanaşıyor

EKONOMİ SERVİSİ

Almanya merkezli Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), Rusya ile yapılacak bir serbest ticaret anlaşmasının, Rusya, Almanya ve Avrupa Birliği (AB) için fayda sağlayabileceğini duyurdu. Almanya'nın önemli ekonomi ve düşünce kuruluşlarından Ifo'nun model tabanlı hesaplamalarına dayanan araştırmasının sonuçlarına göre, AB, Rusya ve diğer devletler için bir serbest ticaret bölgesi, tüm taraflar için ekonomik avantajlar oluşturabilir. Araştırmaya göre, AB ile Avrasya Ekonomik Topluluğu arasındaki kapsamlı bir anlaşma, AB'de kişi başına düşen gelirin yıllık 91 avro artışa denk gelen yüzde 0.2 yükselmesini sağlayabilir. Rusya için ise bu artış yılda yüzde 3 veya 235 avro olabilir.

Söz konusu model çalışmaya göre, bir serbest ticaret anlaşması, Rusya'nın AB'ye yaptığı ihracatı yaklaşık 71 milyar avro artırabilir. Rusya'nın diğer ülkelere olan ihracatı da Rusya'nın rekabet gücünü artıracak ve üçüncü pazarlarda avantaj sağlayacak olan AB'de daha ucuz makine ve ara ürünlerin bulunması sayesinde yükselişe geçebilir.

Serbest ticaret anlaşması sayesinde Rusya'nın ihracatının 77 milyar avro civarında artması öngörülürken, Avrasya Ekonomik Topluluğu'ndaki diğer ülkelerin de bir serbest ticaret anlaşmasından yararlanacağı tahmin ediliyor.

Almanya’nın ihracatı da artacak

Ifo Uluslararası Ekonomi Merkezi Direktörü Gabriel Felbermayr, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Bu gelir artışları, her iki taraftaki ekonomik yapıların oldukça tamamlayıcı olmasından kaynaklanıyor" ifadesini kullandı.

Ukrayna'daki anlaşmazlığın sürmesi durumunda bir serbest ticaret anlaşmasının "zorlukla" düşünebileceğini belirten Felbermayr, böyle bir anlaşmanın yine de AB ve Rusya arasında yeni bir stratejik ortaklığın ayrılmaz bir parçasını oluşturabileceğini vurguladı.

Felbermayr, Almanya için ise Rusya ve Avrasya Ekonomik Topluluğu'ndaki diğer devletlerle olan bir serbest ticaret anlaşmasının, ihracatta 31 milyar avroluk büyümeye neden olabileceğini kaydetti.

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