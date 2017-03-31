'AB ayakta kalamayacak'

Zorlu bir sürece girileceğini kaydeden Farage, “Önümüzdeki iki yılda çok sayıda tartışma ve müzakere olacak. Ama ayrılıyoruz. Gerçekten, bundan daha mutlu olamazdım” ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği’nin ayakta kalamayacağını da iddia eden Farage konuşmasını şöyle sürdürdü: “Hiçbir anlaşma iyi değil, sadece mantıklı bir serbest ticaret anlaşması bizim için daha iyi ve şu anda dünyadaki en büyük ihracat pazarıyız. Gerçek felaket, devam eden göç krizi ve şu anda Avrupa ülkelerinin birbirlerine karşı hiç hoşnut olmamalarından kaynaklanıyor. Asıl felaket ise Avrupa Birliği’nin ayakta kalamayacak olması.”

HABER MERKEZİ