AB, Brexit müzakereleri için hazır

Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere'deki genel seçimlerin ardından Brexit görüşmelerinin başlamasının önünde bir engel görmediğini belirtti. İngiltere'nin kendileri için iyi bir ortak olarak kalacağını umduğunu vurgulayan Merkel, "Hızlı bir şekilde müzakere etmek istiyoruz. Zamanlamayla ilgili plana uymak istiyoruz. Bu noktada, bu müzakerelerin daha önce üzerinde anlaştığımız şekilde başlamamasını önermeyi gerektirecek bir şey olmadığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.



BBC Türkçe'nin aktardığına göre, Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto ile Meksika'daki görüşmesi sırasındaki basın açıklamasında konuşan Alman lider, "İngiltere, artık Avrupa Birliği'nin parçası olmayacak olsa da Avrupa'nın parçasıdır" diyerek, müzakerelerde 27 üye ülkenin çıkarlarını savunacağını ekledi. İngiltere Başbakanı Theresa May, Perşembe günkü seçimlerde meclisteki çoğunluğu kaybetmiş ve yeni hükümeti kurmak için harekete geçmişti. Taraflar, görüşmelerin başlaması için 19 Haziran tarihini belirlemişti.