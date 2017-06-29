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AB'den güvenlik adımı

Avrupa Birliği radikalleşme ve siber tehditlerle mücadele için hızlı tedbir alma konusunda anlaşarak, AB'nin “Güvenlik Birliği” oluşturma alanında kaydettiği gelişmeler hakkında 8. raporun yayımlandığı bildirildi

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AB'den güvenlik adımı

Açıklamada, Avrupa genelinde yakın dönemde düzenlenen terör saldırılarının, AB düzeyinde adım atılması gerektiğini tekrar gösterdiği belirtildi. AB'nin radikalleşme, terör, suç, siber tehditler ve bunların finansmanı konularında mücadeleyi artırması, bu çerçevede üye ülkeler arasında bilgi sistemleri kurulması hususunda adım atılması gerektiği kaydedildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen AB Komisyonunun Birinci Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, AB'nin siber saldırılara ortak cevap vermesini sağlayacak ve AB güvenlik veri tabanlarının üye ülkeler tarafından ortak kullanımını kolaylaştıracak yeni öneriler sunduklarını belirtti. Timmermans, "AB güvenlik sınamaları ve terör tehditlerine karşı birlikte cevap vermeli.

Vatandaşlarımızı korumak için AB düzeyinde yeni adımlar var olan çalışmalarımızı desteklemeli" ifadesini kullandı. AB Komisyonunun sanal ortamda teröristlerin dijital iletişim ve radikal içerik paylaşımına ilişkin ek önlemler alacağı belirtilen açıklamada, bu çerçevede Radikalleşmeye karşı Yüksek Düzeyli Uzman Grubu kurulacağı bildirildi. 

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ABden Güvenlik Adımı
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