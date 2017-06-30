AB'den İngiltere'ye boşanma faturası

Brüksel’in en önemli düşünce kuruluşlarından Bruegel’in kıdemli uzmanı Zsolt Darvas, "İngiltere'nin AB'den ayrılmak için 110 milyar avro toplu ön ödeme yapması gerekebilir." dedi. Darvas, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasına (Brexit) ilişkin müzakerelerdeki son durum hakkında değerlendirmelerde bulundu. Brexit müzakerelerinin resmi olarak geçen hafta başladığını anımsatan Darvas, AB tarafından gerekli onayların alınabilmesi ve Brexit'in 29 Mart 2019'da gerçekleşmesi için pratikte müzakerelerin 2018 sonuna kadar tamamlanması gerektiğini anlattı. Darvas, bu sürecin 27 AB üyesi ülke ve İngiltere tarafından ortak alınacak bir karala uzatılabileceğini belirterek, "Eğer İngiltere yapıcı bir şekilde bu müzakereleri sürdürürse ben sürecin uzatılmasında ve ayrılış tarihinin ertelenmesinde bir engel çıkmasını beklemiyorum." diye konuştu.



Brexit sürecin uzamasının bazı sıkıntılara neden olacağına dikkati çeken Darvas, İngiltere'nin AB üyeliğine devam etmesi halinde 2019'da gerçekleşecek Avrupa Parlamentosu seçimlerine dahil olması gerekeceğini, bu durumda seçilecek İngiliz parlamenterlerin görev sürelerinin ne olacağı konusunun karmaşık bir durum ortaya koyacağını söyledi. Darvas, müzakerelerin uzaması ve İngiltere'nin üyeliğinin bir süre daha devam etmesi halinde AB bütçesi konusunda da sıkıntılar yaşanacağına işaret ederek, AB bütçesinin 7 yıllık bir mali çerçevede hazırlandığını mevcut bütçenin 2014-2020 yıllarını kapsadığını İngiltere'nin birlik üyeliğinin devamı durumunda 2021-2027 dönemini de kapsayacağını anlattı.

"Paranın büyük çoğunluğunu geri alacak"

Müzakerelerde öne çıkan konuların başında ayrılık ücreti konusu olduğuna dikkati çeken Darvas, şunları söyledi: "Ayrılık ücretinin hesaplama metodu ortaya kondu. Şimdi ayrılık ücretini yaklaşık olarak hesap edebiliyoruz. AB Komisyonu bu sayı ile ilgili resmi bir belge yayımlamadı ama hesaplama yönetimini açıkladı. İngiltere'nin AB'den ayrılmak için 110 milyar avro toplu ön ödeme yapması gerekebilir. Bu ön ödemeyle uzun vadeli net ödemeyi ayırmalıyız. Bu noktada AB'de İngiltere'ye bazı iadeler gerçekleştirecek.



AB bütçesinden İngiltere'ye harcanacak rakamlar ve İngiltere'nin AB'nin diğer ülkelere verdiği borçlardan alacakları da hesaplanınca ortaya çıkan rakam bunun çok altına inecek. Bizim hesaplamalarımızda İngiltere'nin ayrılık faturası 25- 65 milyar avro arsında gerçekleşiyor. Yani 110 milyarlık bir ön ödeme sonrasında İngiltere, vereceği paranın büyük çoğunluğunu geri alacak"