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AB'den Trump politikalarına eleştiri

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Ticaretten Sorumlu Üyesi Cecilia Malmström, ABD Başkanı Donald Trump’ın seçim kampanyasında kullandığı politikaları eleştirdi.

07 Şubat 2017 Salı 18:03
AB'den Trump politikalarına eleştiri

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Ticaretten Sorumlu Üyesi Cecilia Malmström, ABD Başkanı Donald Trump’ın seçim kampanyasında kullandığı "Amerikayı yeniden güçlü yapalım" sloganı, öne sürdüğü korumacı ekonomi politikaları ve sınırlara duvar örme düşüncesinin Avrupa için tehdit olduğunu belirterek, "Ülkemizi tekrar güçlü yapmak için duvarlar örmek yerine köprüler inşa etmeyi tercih ediyoruz" dedi.

Malmström, Brüksel’de "Köprü İnşası: AB-Çin Ticaret ve Yatırım İlişkilerini Güçlendirmek" başlıklı bir konuşma yaptı. ABD Başkanı Donald Trump’ın seçim kampanyasında kullandığı "Amerikayı yeniden güçlü yapalım" sloganı ve öne sürdüğü korumacı ekonomi politikaları ve sınırlara duvar örme düşünceleri ile ilgili Malmström, şunları söyledi: "Bugünlerde pek çok siyasetçi, komplike sorunlara yönelik basit çözümler teklif ediyor. Engeller ve korumacılık milyarların geçim kaynaklarına, gelişmekte olan ülkelerin fakirlerine ve Avrupa'nın açık toplumuna bir tehdit. Bu tehditle beraber AB için bir fırsat ortaya çıkıyor. Bu da; diğer ortaklarla ticari ilişkileri güçlendirmek. Bunu göstermek için, ülkemizi tekrar güçlü yapmak için duvarlar örmek yerine köprüler inşa etmeyi tercih ediyoruz."

Çin'in ABD’den sonra Avrupa’nın ikinci büyük ticaret ortağı olduğunu, bu durumun daha da güçlendirilebileceğini söyleyen Malmström, Çin’in geçen yıl AB'ye yaptığı yatırım miktarının 40 milyar avroyu bulduğunu, AB'nin de Çin'de 8 milyar avroluk yatırım gerçekleştirdiğini anımsattı.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
ABden Trump Politikalarına EleştiriTrumpABABDCecilia Malmström
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