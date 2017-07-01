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AB Dönem Başkanı Estonya

Avrupa Birliği Konseyi Dönem Başkanlığı 1 Temmuz'da Malta'dan Estonya'ya geçti. AB Konseyi Dönem Başkanlığını Estonya'dan sonra sırasıyla Bulgaristan, Avusturya ve Romanya üstlenecek

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AB Dönem Başkanı Estonya
Estonya, bu görevi 1 Temmuz-31 Aralık arasında yürütecek.  AB Konseyi dönem başkanlığı 6 aylık sürelerle üye ülkeler arasında dönüşümlü olarak üstleniyor. Dönem Başkanlığını üstlenen ülke, Konsey'de toplantıları yönetiyor. İngiltere'nin AB'den ayrılma kararının ardından (Brexit) Estonya, dönem başkanlığının önceliğinin, AB'nin 27 üyesinin birliğini korumak olduğu açıklandı.

Estonya'nın dönem başkanlığı için hazırladığı programda konuya ilişkin şu ifadelere yer verildi: "AB hem küresel hem de bölgesel düzeyde daha önce hiç karşılaşmadığı sınamalarla mücadele ediyor. AB Konseyi Başkanlığını devralacak Estonya, AB'nin bu sorunlarla birlik ve kararlılıkla başa çıkabileceğine inanıyor. İngiltere'nin AB'den ayrılışını müzakere ederken, aynı zamanda 27 üyeli AB'ye hep birlikte hızlı geçiş sağlamalıyız."

Avrupa'da dijital anlamda öncü konumda olan Estonya'nın, AB Dönem Başkanlığında odaklanacağı temel konunun teknolojik gelişim olacağı kaydedildi. Estonya hükümeti, dönem başkanlığı için bir program yayımlayarak, verilerin serbest ve güvenli dolaşımına büyük önem verdiğini açıkladı. AA

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AB Dönem Başkanı Estonya
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