AB, ‘geri kabul’ü sevdi!

Avrupa Birliği (AB) ile Afganistan arasında imzalanan işbirliği anlaşması, AB ülkelerine sığınıp da iltica başvurusu ret edilmiş olan Afganların ülkelerine gönderilmelerini düzenliyor ve AB tarafından Afganistan’a yapılacak yardımların koşullarını belirliyor. Afganistan hükümeti illegal göçle mücadelede AB ile işbirliği yapmayı ve AB ülkelerinden sınır dışı edilen Afgan mültecileri ülkeye almayı kabul ediyor. AB ülkelerinde iltica başvurusu ret edilen 80 bin Afgan yaşıyor. Her iki Afgan’dan birinin iltica başvurusu kabul edilmiyor. Ekim ayında Almanya Kabil yönetimiyle ikili geri kabul anlaşması imzalamıştı. İllegal mültecileri geri alması karşılığında 2020’ye kadar Afganistan’a AB tarafından yılda 1,2 milyar Euro mali yardım yapılacak. DIŞ HABERLER