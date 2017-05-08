AB için 'idam' kırmızı çizgi

Juncker, 16 Nisan referandumu sonrasında AB'nin Türkiye ile müzakereleri kesmesi yönündeki görüşleri "Bu sembolik siyaset olur" dedi. Türkiye-AB müzakerelerinin zaten defacto olarak donmuş durumda olduğunu kaydeden Juncker, ilişkilerin kesilmesine AB Komisyonunun değil, üye ülkelerin karar verdiğini söyledi. Juncker, kendisinin ise diyalog kanallarının açık olmasından yana olduğunu vurguladı.



"Bu (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan'ın her söylediğine ve yaptığına katılıyorum anlamına gelmez" diyen AB Komisyonu Başkanı, "Katılım sürecinin temel ilkeleri nettir ve AB anlaşmalarında belirtilmiştir. Türkiye, Avrupa Konseyi üyesi ve AB adayı olarak, bizim temel değerlerimiz olan insan hakları, hukukun üstünlüğü ve özgürlüklere uymakla yükümlü.



Bu konuda yoruma bile gerek yok… Mayıs ayı sonunda yapılacak NATO zirvesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu soruları açıkça sorma fırsatı verecek. Türkiye'nin geleceğini nasıl düşünüyor? Avrupa ile mi değil mi? Ben Avrupa ile olmasını umut ediyorum"ifadelerini kullandı. Juncker bir soru üstüne şunları söyledi: "Bu tüm kırmızı çizgilerin en kırmızısı. İdam cezasının yeniden getirilmesi söylemden öteye geçerse, bu çok net olarak Türkiye'nin Avrupa ailesini reddi olacaktır.



İlişkilerin kesilmesine yol açacaktır çünkü; Birliğimiz demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğüne saygıyı öngörüyor. Aynı şekilde Avrupa Konvansiyonu insan hakları ve temel özgürlüklerin korunması ilkesine dayanıyor. Bu değerler ölüm cezasını yasaklıyor."