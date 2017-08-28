AB ile göçmen gerginliği kapıda

Galinos, "Türkiye göçmenleri durdurmak istediğinde bunu yapabiliyor ve yapıyor da... Ama açık ki Türkler şu an anlaşmanın gerekliliklerini yerine getirmiyor" iddiasında bulundu.

Midilli Belediye Başkanı şu an adada 5 bin göçmen bulunduğunu, bunun adanın kapasitesinin iki katı olduğunu söyledi.

Avrupa sözünde durmadı

Avrupa Birliği ile Türkiye arasında 2016'nın Mart ayında yürürlüğe giren anlaşmaya göre, Türkiye'ye göçmenlerin Avrupa'ya geçişini durdurması karşılığı 3 milyar Euro'luk yardım sözü verilmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen ay yaptığı açıklamada, söz verilen paranın sadece 800 milyon Euro'luk kısmının Türkiye'ye ulaştığını belirtti. İngiliz The Times gazetesi ise AB belgelerine göre, paranın tamamına yakınının Türkiye'ye gönderilmiş olduğunu savundu.

Bu arada Türkiye, kaçak geçişleri önlemek için ekstra önlemler aldı. Suriye sınırına dikenli tel çekildi ve Nisan ayında kabul edilen yasayla Türk polisi insan kaçakçısı olduğundan şüphelenilen kişilerin bot ve teknelerine el koymaya başladı.

2017 yılının ilk 6 ayında Türkiye'den Yunanistan kıyılarına her hafta ortalama 365 göçmen ulaştı. Geçen hafta ise 730 göçmen Türkiye'den Yunanistan'a kaçak geçiş yaptı.

Türkiye-AB Anlaşmasına göre Yunanistan'a ulaşan mültecilerden sığınma başvuruları reddedilenler Türkiye'ye geri gönderiliyor. Türkiye, Türk vatandaşlarına Schengen ülkelerinde vizesiz seyahat kolaylığı karşılığında Yunanistan'daki göçmenleri geri almayı kabul etmişti.

AB ise bunun için 72 koşul öne sürdü. Bunların arasında terörle mücadele yasalarının Avrupa standartlarına uygun hale getirilmesi de bulunuyor. Ancak AB ülkeleri vize başvurularında Türklere kolaylık getirmedi, hatta kimi AB ülkeleri vize vermeyi daha sıkı kurallara bağladı.

SELİM AYANOĞLU/İSTANBUL