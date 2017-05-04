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AB, İngiltere'yi tehdit ediyor

İngiltere Başbakanı Theresa May, AB'yi Brexit müzakerelerinde Londra'yı tehdit etmekle suçlayarak, Brüksel'in İngiltere'de gelecek ay yapılacak seçimlerin sonuçlarını etkilemeye çalıştığını öne sürdü

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AB, İngiltere'yi tehdit ediyor
İngiltere'nin AB'den çıkış müzakerelerinde gelinen noktayı değerlendiren Başbakan May, AB'yi Londra'yı kasten tehdit ederek, önümüzdeki ay yapılacak parlamento seçimlerinin sonuçlarını etkilemeye çalışmakla suçladı. Avrupa Birliği'nin Brexit müzakerecisi Michel Barnier'in İngiltere'nin Birlik'ten ayrılma sürecinin çabuk ya da acısız olmayacağı yönündeki uyarısından birkaç saat sonra kameraların karşısına geçen May, AB'ye yönelik ağır ithamlarda bulundu.

AB Komisyonu'nun müzakerelerdeki "duruşunu sertleştirme zamanlamasının" manidar olduğunu belirten May, 'Brüksel'in bunu, Haziran'daki erken seçimlerin sonucunu etkilemek için kasten yaptığını' savundu. Brüksel'de İngiltere’nin AB’den ayrılma sürecinin başarıya ulaşmasını istemeyen “kimi çevreler” olduğunu ifade eden May, “Avrupalı politikacılar ve yetkililer İngiltere’yi tehdit etti" dedi.

İngiliz Financial Times gazetesi, AB'nin, Birlik'ten çıkmak isteyen İngiltere'ye, 100 milyar euroya varan bir fatura çıkarmaya hazırlandığını bildirmişti. İngiltere’nin Brexit Bakanı David Davis ise ITV televizyonuna yaptığı açıklamada, “100 milyar euro ödemeyeceklerini, İngiltere’nin sadece uluslararası yükümlülüklerini yerine getireceğini” belirtti. DIŞ HABERLER

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