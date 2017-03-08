AB iyice cıvıttı!

Dava, Halep’te yaşayan bir ailenin Belçika’daki tanıdıklarının yanına yerleşmek için yaptıkları vize başvurusunun Ekim 2016’da reddedilmesi üzerine başladı. Mahkemenin dünkü kararında, "AB müktesebatına göre üye devletler, ülkelerine sığınma başvurusunda bulunma amacıyla girmek isteyen kişilere vize vermek zorunda değildir. Ülkeler bu konuda iç hukuklarına göre karar verebilir" ifadeleri yer aldı. Belçika Göç Bakanı Theo Francken, insani krizlerin yaşanmakta olduğu bir dönemde mahkemenin aksi yönde bir karar vermesinin 'kapıları sığınmacılara açacağını' söylemişti. DIŞ HABERLER