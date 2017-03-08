Dava, Halep’te yaşayan bir ailenin Belçika’daki tanıdıklarının yanına yerleşmek için yaptıkları vize başvurusunun Ekim 2016’da reddedilmesi üzerine başladı. Mahkemenin dünkü kararında, "AB müktesebatına göre üye devletler, ülkelerine sığınma başvurusunda bulunma amacıyla girmek isteyen kişilere vize vermek zorunda değildir. Ülkeler bu konuda iç hukuklarına göre karar verebilir" ifadeleri yer aldı. Belçika Göç Bakanı Theo Francken, insani krizlerin yaşanmakta olduğu bir dönemde mahkemenin aksi yönde bir karar vermesinin 'kapıları sığınmacılara açacağını' söylemişti. DIŞ HABERLER
AB iyice cıvıttı!
Avrupa Adalet Divanı, AB ülkelerinin işkence veya insanlık dışı muamele riskiyle karşı karşıya kalan insanlara sığınmalarını sağlamak için vize vermek zorunda olmadığına hükmetti
08 Mart 2017 Çarşamba 16:26
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