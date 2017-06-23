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‘AB kendini çıkmaza itiyor’

Rusya Devlet Duması Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, Avrupa Birliği’nin yaptırımları uzatarak kendini çıkmaza ittiğini belirtti

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‘AB kendini çıkmaza itiyor’
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Slutskiy, “Avrupa Birliği, Rusya’ya yaptırımları bir kez daha uzatarak uzak Batı’nın emrine uyuyor ve kendini çıkmaza itiyor. Yaptırım mücadelesi içinde geçen son 3 yılda, Avrupa’nın kayıpları neredeyse Rusya’nın kayıplarını geçmiş durumda” dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 15 Haziran’daki Doğrudan Hat programında yaptırımların her iki ucu keskin bir silah olduğunu söylediğini hatırlatan Slutskiy, “Birleşmiş Milletler’e göre biz yaklaşık 50-52 milyar dolar kaybettik. Vladimir Putin, yaptırım uygulayan ülkelerin de 100 milyar dolar kaybettiğini söyledi” ifadelerini kullandı.

Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk’un yaptırımları uzatmanın gerekçesi olarak ‘Rusya’nın yeterince Minsk anlaşmasını uygulamaması’ ifadesini değerlendiren Slutskiy, “Bu saçmalık ve sadece şaşkınlık yaratıyor. Rusya, Minsk anlaşmasının ve Ukrayna’daki iç savaşın tarafı olmadığını tekrar etmekten yoruldu. Ancak Avrupa Birliği gerçeği göz ardı etmeye devam ediyor ve Kiev’in açık biçimde Minsk-2’yi sabote etmesine tepki vermemeyi yeğliyor. DIŞ HABERLER

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‘AB Kendini çıkmaza Itiyor’
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