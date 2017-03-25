AB'nin 60'ıncı yılında ortak bildiri

Dün AB’nin temellerinin atıldığı Roma Antlaşması’nın 60’ıncı yıl dönümünde İngiltere dışındaki 27 AB ülkesinin devlet ve hükmet başkanları İtalya’nın başkentinde bir araya gelerek, birliğin gelecek 10 yılına yön verecek bir bildirgeye imza attı. Üç sayfalık sonuç bildirgesinde gelecek 10 yıl için dört hedef yer alıyor: Güvenli ve iyi korunan bir Avrupa, refah durumu yüksek, kalıcı bir Avrupa, sosyal bir Avrupa ve son olarak da güvenlik ve savunma alanlarında ortak hareket eden güçlü bir Avrupa. Bildirgenin sonunda ise "Avrupa bizim ortak geleceğimiz" ifadesi yer alıyor. Zirve öncesi bildirgenin hazırlıklarında en çok tartışma yaratan konu, Almanya’nın da desteklediği "Farklı hızlarda bir Avrupa" fikri olmuştu. Bu öneri, eğer tüm AB ülkeleri bir projeye katılamıyorsa, katılabilecek olanların işe koyulması anlamına geliyor. Ne var ki, Polonya başta olmak üzere birçok Doğu Avrupa ülkesi ise bu öneriyi "ikinci sınıf Avrupa ülkeleri" oluşabileceği endişesi ile reddediyordu. AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Roma’ya gelişinde yaptığı açıklamada "AB’nin 100’üncü doğum günü de olacak" diye konuştu. Roma’da AB yanlısı ve karşıtları tarafından düzenlenen gösterilere yaklaşık 30 bin kişinin katıldığı tahmin ediliyor. DIŞ HABERLER