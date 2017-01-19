AB o anlaşmayı çok sevdi

AB dönem başkanlığını üstlenen Malta Başbakanı Joseph Muscat, AB'nin Akdeniz'den İtalya'ya geçmeye çalışan kaçak göçmen akımını durdurmak için Türkiye ile yaptığı sığınmacı anlaşmasının benzerini, Libya ile de yapması gerektiğini söyledi.

Muscat Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada "Türkiye ile yapılan anlaşmanın esası orta Akdeniz için de tekrarlanmazsa, hiç kuşku yok ki büyük bir göç krizi yaşayacağız" dedi. Malta, ilkbaharın yasadışı yollardan Akdeniz'i aşmak için yola çıkacak sığınmacıları durdurma planının görüşüleceği AB zirvesine başkanlık yapacak. Libya-İtalya güzergâhını en çok yoksul Sahra altı ülkelerinden zengin Avrupa ülkelerine ulaşmak isteyen sığınmacılar kullanıyor.

Uluslararası Göç Örgütü'nün (IOM) açıklamasına göre Türkiye ile AB arasındaki anlaşmanın geçen yıl yürürlüğe girmesinden sonra Türkiye üzerinden Avrupa'ya gitmeye çalışan sığınmacıların sayısı 2015'te 1 milyonun üstündeyken geçen yıl 387 bin 487'ye düştü. Kuzey Afrika'dan İtalya'ya yapılan tehlikeli deniz yolculuklarında IOM verilerine göre geçen yıl 5 bin kişi öldü ya da denizde kayboldu. Bu yılın ilk iki haftasında en az 219 kişi Akdeniz'de boğuldu.

Göçmenlere karşı askeri önlem

Avusturya Savunma Bakanı Hans Peter Doskozil, Slovakya üzerinden trenlerle gelen sığınmacıları durdurmak için sınıra 100 asker gönderip kontrolleri artıracaklarını söyledi. Doskozil, basına yaptığı açıklamada, Slovakya-Avusturya sınırının sığınmacıların Avusturya'ya geçmek için kullandığı önemli bir güzergah olduğunu belirterek çok sayıda kişinin özellikle trenlerle yasa dışı olarak Avusturya'ya girdiğini vurguladı.

Sınırda 100'e yakın askeri konuşlandırarak ve trenlerde görevlendirerek kontrolleri artırmak istediklerini ifade eden Doskozil, bu şekilde ülkeye yasa dışı sığınmacı girişini engellemeyi amaçladıklarını söyledi.

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