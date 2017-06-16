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AB savunmaya odaklanıyor

AB'nin karşılaştığı ekonomik kriz, mülteci krizi, İngiltere'nin birlikten ayrılışı, ABD'deki yönetim değişiminin neden olduğu sınamalar karşısında dış politikasında giderek ağırlıklı olarak savunma ve güvenlik odaklı bir tutum takındığı görülüyor

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AB savunmaya odaklanıyor
Avrupa Birliği'nin yakın zamanda karşılaştığı ekonomik kriz, mülteci krizi, İngiltere'nin birlikten ayrılışı, ABD'deki yönetim değişiminin neden olduğu sınamalar karşısında son dönemde dış politikasında giderek ağırlıklı olarak savunma ve güvenlik odaklı bir tutum takındığı görülüyor. Geçen hafta AB Komisyonu'nun yayımladığı "Avrupa'nın Savunma Geleceği Yansıma Belgesi", belgedeki Avrupa Savunma Fonu kurulması önerisi ve bu çerçevede 2020 yılına kadar savunma için 600 milyon avro ayırma planı ile askeri yönetim merkezinin kurulmasının onaylanması, yakın zamanda AB ortak savunma alanında atılan hızlı ve önemli adımlar olarak ön plana çıkıyor.

Diğer yandan 22-23 Haziran'da AB'nin 28 üyesini bir araya getirecek AB Liderler Zirvesi'nde ana gündem maddesinin savunma olacağına yönelik işaretler belirmeye başladı. AB'nin savunma alanına odaklanmasının nedenlerini bazı faktörlerle açıklamak mümkün. Bir görüşe göre AB'nin yakın zamanda tecrübe ettiği ekonomik kriz, İngiltere'nin AB'den ayrılışı ve mülteci krizi gibi sınamalar karşısında üye ülkelerde birliğin geleceğine ilişkin soru işaretleri oluştuğunu savunuyor. Bu çerçevede AB yetkililerinin savunma gibi önemli bir alanda iş birliğini arttırarak üye ülkelere "hala işe yarar" olduğunu kanıtlamaya çalıştığı iddia ediliyor. AA
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AB Savunmaya Odaklanıyor
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