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AB tuz buz olacak

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılık sürecini resmen başlatan Lizbon Anlaşması'nın 50. maddesinin işletilmesiyle dağılma senaryolarının konuşulduğu Birlik'te gözler şimdi de AB'nin işleyişine itiraz eden diğer ülkelere çevrilmiş durumda.

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AB tuz buz olacak

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılık sürecini resmen başlatan Lizbon Anlaşması'nın 50. maddesinin işletilmesiyle dağılma senaryolarının konuşulduğu Birlik'te gözler şimdi de AB'nin işleyişine itiraz eden diğer ülkelere çevrilmiş durumda.

Avrupa Birliği, yakın tarihe kadar eski kıtanın 28 farklı ülkesini bir çatı altında toplaması ve oluşturduğu devasa ekonomik büyüklükle bir başarı hikayesi olarak görülüyordu. Ancak ekonomik krize karşı alınan tedbirlerin yeterli etkiyi yapmaması, AB’nin üye ülkelerin iç işleyişine ilişkin belirleyici bir konumda olması, Brüksel’deki bürokratik yapıya ilişkin eleştiriler, sığınmacı krizi ve aşırı sağ akımların ülkelerin gündemlerine hakim olması, Birlik üzerinde kara bulutların dolaşmasına neden oldu.

AA

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