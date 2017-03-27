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ABD 200 asker daha gönderiyor

ABD'nin, IŞİD'le mücadele bahanesiyle Suriye veya Irak’ta kullanılmak üzere Ortadoğu'ya 200 civarında asker daha göndereceğini duyurdu

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ABD 200 asker daha gönderiyor

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkilisi,  82. Hava İndirme Tümeni’nden iki bölüğün, ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı uluslararası koalisyonun komutanı Korgeneral Stephen Townsend’in isteği üzerine, Suriye veya Irak’taki güvenliği artırmak amacıyla Ortadoğu’da konuşlandırılacağını söyledi. Söz konusu bölüklerin nereye gideceğinin henüz netleşmediği ve son kararı Townsend’in vereceği belirtilirken, Pentagon yetkilisi, askerlerin bir kısmının, Musul’un yaklaşık 40 kilometre güneyindeki El Kayyara hava üssüne konuşlandırılacağını belirtti. Pentagon’un konuyla ilgili daha fazla bilgi vermesi bekleniyor. Pentagon sözcüsü Jeff Davis, bu ay başındaki basın toplantısında, ABD’nin, Suriye’ye kısa süreli ve sahadaki ABD’li askeri personel için belirlenen 500 kişilik kotayı aşmadan ilave birlik gönderebileceğini açıklamıştı. DIŞ HABERLER

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ABD 200 Asker Daha Gönderiyor
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