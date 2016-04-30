ABD adaletsizliği

ABD’de ilk ve ortaöğretim ile ilgili yapılan bir araştırma, zengin ailelerin çocuklarının, fakir aile çocuklarına göre, ortalama 4 eğitim yılı ileride olduğunu ortaya koydu

New York Times’ın, Stanford Üniversitesi Eğitim Politikaları Analiz Merkezi’nin yaptığı araştırmalara dayandırdığı bilgiye göre, ABD’de yoksulların en yoğun yaşadığı yerel bölgelerdeki ilk ve orta derecede eğitim veren okulların, zenginlerin en yoğun yaşadığı bölgelere göre, öğretim seviyesinde ortalama 4 eğitim yılı geride olduğunu ortaya çıkardı. Ayrıca, araştırmada, ırk ayrımcılığının yüksek seviyede olduğu şehirlerdeki devlet okullarında, beyaz öğrencilerle diğer etnik kökenli öğrenciler arasında büyük akademik uçurumlar olduğu vurgulandı. Örneğin, ABD’nin Massachusetts eyaletinin Carlisle bölgesindeki ilk ve orta dereceli okullar, yüzde 84 beyaz, yüzde 13 Asyalı, yüzde 1 siyahi ve yüzde 2 Latin kökenli öğrencilerden oluşurken, bu öğrenciler ABD’nin ortalama eğitim seviyesinden 3,5 eğitim yılı ileride ve bölgenin hane başına ortalama geliri yıllık 198 bin dolar seviyesinde. Öte yandan, ABD’nin Pennsylvania eyaletinin Duquesne City bölgesindeki ilk ve orta dereceli okullar, yüzde 87 siyahi, yüzde 6 Asyalı, yüzde 1 beyaz ve yüzde 1 Latin kökenli öğrencilerden oluşurken, bu öğrenciler ABD’nin ortalama eğitim seviyesinden 3,5 eğitim yılı geride ve bölgenin hane başına ortalama geliri yıllık 20 bin dolar seviyesinde.