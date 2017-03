‘ABD askerini istemiyoruz’

Suriye Devlet Başkanı Esad, ABD'nin Münbiç'teki askeri varlığına rıza göstermediklerini, Suriye'de IŞİD'le etkili mücadele eden tek gücün de Rusya olduğunu söyledi. ABD’nin her savaşı kaybettiğini ifade eden Esad, “Irak'ı kaybettiler, sonunda çekilmek zorunda kaldılar. Somali'de de yenildiler. Vietnam ve Afganistan'ı saymıyorum bile. Sorun yaratmak ve yıkmakta çok iyiler ama iş çözüm bulmaya gelince o kadar da iyi olamıyorlar.” dedi. Çin'in Phoenix TV kanalına konuşan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad şu ifadeleri kullandı: ABD'nin Menbiç'e konuşlandırdığı askerlerle ilgili) Suriye'nin daveti veya izni olmadan Suriye'ye giren her yabancı asker —ister Amerikan, ister Türk olsun- işgalcidir. Yabancı askerler ne yapacak ki? IŞİD'le mi savaşacaklar? Amerikalılar girdikleri hemen hemen her savaşı kaybetti. Irak'ı kaybettiler, sonunda çekilmek zorunda kaldılar. Somali'de de yenildiler. Vietnam ve Afganistan'ı saymıyorum bile. Sorun yaratmak ve yıkmakta çok iyiler ama iş çözüm bulmaya gelince o kadar da iyi olamıyorlar. İsviçre'nin Cenevre kentindeki görüşmelerden sonuç çıkmasını beklemiyorduk ama uzlaşı yolunda atılmış olumlu bir adım oldu. DIŞ AHBERLER